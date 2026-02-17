"Te quiero enseñar algo": El sabio consejo de Furia que Arenita agradeció tras fuerte confesión

17 feb. 2026 - 23:56 hrs.

En el capítulo 80 de El Internado, Furia y Arenita protagonizaron un emotivo e inesperado momento luego de una dinámica muy especial.

Ambas participantes se miraron por varios segundos y luego, Tonka Tomicic le preguntó a la trasandina qué le parecía la dolorosa historia de Natalia Rodríguez.

"Quería saber qué era lo que le había pasado para también entenderla, creo que todos trajeron un dolor", expresó.

Las palabras de Furia a Arenita

Tras lo anterior, Furia se atrevió a darle un consejo a Arenita: "Capaz que te quiero enseñar algo, está bueno que te lo digas a vos misma, que es 'me apruebo y me amo sin reservas'. Hace unos días contaste que te hizo muy feliz ser mamá, esa es tu nueva alegría de vivir, el resto quedó en el pasado y bien pisado".

Inesperadamente, Natalia Rodríguez destacó el gesto de su compañera y cerraron el momento dándose la mano: "Gracias por las palabras".