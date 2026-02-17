"En un momento perdí las ganas de vivir": La honesta y dolorosa revelación de Arenita

17 feb. 2026 - 23:53 hrs.

En el capítulo 80 de El Internado, Arenita realizó fuerte reflexión sobre su pasado, específicamente, en la época donde estuvo en televisión, hace 13 años.

Tonka Tomicic le preguntó a la participante si hubo algún tiempo en el que evitaba mirarse al espejo: "Quizás en la época de Yingo, me comparaba mucho, me sentía menos probablemente, que era diferente, me operé entera".

Luego, contó que se arrepentía mucho de realizarse un tatuaje por un doloroso motivo: "Es de un ave fénix, nunca lo he contado, pero me lo hice en un momento donde sentía tanto dolor emocional, cuando estaba en esa relación tormentosa y me cortaba, me hacía cortes para que el dolor emocional pasara a lo físico. Una forma de protegerme fue hacerme un tatuaje para que nadie lo viera y lo resolví en ese momento".

El Internado

La fuerte confesión de Arenita

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le preguntó directamente a Arenita si alguna vez había pensado concretamente en quitarse la vida: "Yo siento que fui una sobreviviente, en un momento de mi vida perdí las ganas de vivir. Me da pena pensar en lo que pasó mi familia, yo hoy en día no hablo con mi mamá y a pesar de todo me apoyó mucho".

Finalmente, Natalia Rodríguez reveló que la pelea con su mamá se provocó por un intercambio en redes sociales y ella decidió bloquearla y no hablarle nunca más.