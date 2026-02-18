"A este cabrón...": La advertencia de Tom Brusse tras ver llorar a Agustina Pontoriero por Fabio Agostini

18 feb. 2026 - 00:09 hrs.

En el capítulo 80 de El Internado, Agustina Pontoriero vivió un especial momento junto a Tom Brusse, quien le entregó todo su apoyo.

Todo comenzó cuando la trasandina le contó al DJ por qué le afectaba tanto que Fabio Agostini haya dicho que Blu Dumay era la más linda del encierro.

"Yo ya le había dicho que me había pasado con Adrián y con Milo, yo con Adrián y Milo entendí el juego. Pero Adrián nunca vino y se me hizo el... queriendo jugar pero no queriendo despertar sentimientos. Yo sentí que este me quería despertar sentimientos y después adelante...", expresó.

El Internado

El gesto de Tom Brusse con Agustina Pontoriero

Luego, Tom Brusse le entregó su punto de vista sobre la situación: "Lo que él quería era tener nada contigo, pero ilusionarte".

Agustina Pontoriero no pudo contener las lágrimas y su compañero la abrazó de inmediato, entregándole su apoyo: "No te pongas así por este... a este cabrón lo vamos a echar".

Finalmente, la argentina confesó que lo que más le dolía que se burlaran de ella y su ahora amigo le dijo que iba a hacer todo lo posible para eliminarlo.