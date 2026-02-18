"A este cabrón...": La advertencia de Tom Brusse tras ver llorar a Agustina Pontoriero por Fabio Agostini
En el capítulo 80 de El Internado, Agustina Pontoriero vivió un especial momento junto a Tom Brusse, quien le entregó todo su apoyo.
Todo comenzó cuando la trasandina le contó al DJ por qué le afectaba tanto que Fabio Agostini haya dicho que Blu Dumay era la más linda del encierro.
"Yo ya le había dicho que me había pasado con Adrián y con Milo, yo con Adrián y Milo entendí el juego. Pero Adrián nunca vino y se me hizo el... queriendo jugar pero no queriendo despertar sentimientos. Yo sentí que este me quería despertar sentimientos y después adelante...", expresó.
El gesto de Tom Brusse con Agustina Pontoriero
Luego, Tom Brusse le entregó su punto de vista sobre la situación: "Lo que él quería era tener nada contigo, pero ilusionarte".
Agustina Pontoriero no pudo contener las lágrimas y su compañero la abrazó de inmediato, entregándole su apoyo: "No te pongas así por este... a este cabrón lo vamos a echar".
Finalmente, la argentina confesó que lo que más le dolía que se burlaran de ella y su ahora amigo le dijo que iba a hacer todo lo posible para eliminarlo.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Tengo un problema...": El mea culpa de Agustina Pontoriero ante Blu Dumay que terminó en abrazo
-
"Te quiero enseñar algo": El sabio consejo de Furia que Arenita agradeció tras fuerte confesión
-
"En un momento perdí las ganas de vivir": La honesta y dolorosa revelación de Arenita
-
Laura Bozzo reveló cómo enfrentó el bullying escolar por ser diferente a sus compañeros
-
"Hubo comentarios pencas": Blu Dumay confesó cómo le afectaron las comparaciones con María Alberó
-
Laura Bozzo la criticó: La arriesgada jugada de Blu Dumay que indignó a su equipo