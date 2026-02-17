Laura Bozzo reveló cómo enfrentó el bullying escolar por ser diferente a sus compañeros
En el capítulo 80 de El Internado, Laura Bozzo se sometió a una especial dinámica donde se miró al espejo y habló sobre su pasado.
En primera instancia, Tonka Tomicic le preguntó a la abogada si le gustaba mirarse al espejo: "Si, aunque vea todos mis defectos y marco todo lo que tengo que jalarme en la cara".
Tras lo anterior, la peruana hizo una inesperada confesión: "Debo decir que yo he sido muy insegura, que he tenido muy baja autoestima, siempre, hasta ahora. Nunca me sentí bonita ni de chica, era diferente al tipo peruano, se burlaban de mis piernas".
Las revelaciones de Laura Bozzo
En esa línea, Laura Bozzo reveló cómo enfrentó en bullying escolar: "Yo me escondía en el baño, hasta que descubrí que con mi cerebro, de 150 de coeficiente intelectual, podía hacer lo que se me cantaba las bo... con todo el mundo, me convertí en la líder, en la que hacía desastres. Si a mí me duele algo mucho, insulto, ataco, ofendo, pero nunca me voy a mostrar vulnerable".
Posteriormente, la animadora hizo una especial reflexión: "Me he dado cuenta que cada vez que conozco más a los seres humanos, más amo a los perros".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"En un momento perdí las ganas de vivir": La honesta y dolorosa revelación de Arenita
-
"Hubo comentarios pencas": Blu Dumay confesó cómo le afectaron las comparaciones con María Alberó
-
Laura Bozzo la criticó: La arriesgada jugada de Blu Dumay que indignó a su equipo
-
Producción tuvo que intervenir: Fabio Agostini y Tom Brusse protagonizaron fuerte pelea
-
"Ubícate un poco": Kari Belén estalló contra Agustina Pontoriero por cuestionar a historia de Akemi Nakamura
-
"Fue horrible": Akemi Nakamura relató fuerte intento de abuso cuando tenía 12 años