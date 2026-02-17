Laura Bozzo reveló cómo enfrentó el bullying escolar por ser diferente a sus compañeros

17 feb. 2026 - 23:47 hrs.

En el capítulo 80 de El Internado, Laura Bozzo se sometió a una especial dinámica donde se miró al espejo y habló sobre su pasado.

En primera instancia, Tonka Tomicic le preguntó a la abogada si le gustaba mirarse al espejo: "Si, aunque vea todos mis defectos y marco todo lo que tengo que jalarme en la cara".

Tras lo anterior, la peruana hizo una inesperada confesión: "Debo decir que yo he sido muy insegura, que he tenido muy baja autoestima, siempre, hasta ahora. Nunca me sentí bonita ni de chica, era diferente al tipo peruano, se burlaban de mis piernas".

El Internado

Las revelaciones de Laura Bozzo

En esa línea, Laura Bozzo reveló cómo enfrentó en bullying escolar: "Yo me escondía en el baño, hasta que descubrí que con mi cerebro, de 150 de coeficiente intelectual, podía hacer lo que se me cantaba las bo... con todo el mundo, me convertí en la líder, en la que hacía desastres. Si a mí me duele algo mucho, insulto, ataco, ofendo, pero nunca me voy a mostrar vulnerable".

Posteriormente, la animadora hizo una especial reflexión: "Me he dado cuenta que cada vez que conozco más a los seres humanos, más amo a los perros".