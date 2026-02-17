Laura Bozzo la criticó: La arriesgada jugada de Blu Dumay que indignó a su equipo

17 feb. 2026 - 00:32 hrs.

En el capítulo 79 de El Internado, Blu Dumay tuvo que tomar una importante decisión luego de que su equipo ganara el desafío en la chacra.

"El capitán del equipo ganador, el rojo, puede escoger a los dos integrantes del equipo contrario que irán a la puerta del horno", leyó Joaquín Méndez.

En ese sentido, es que la influencer tendría que haber escogido a los participantes más débiles para que se enfrentaran a los suyos y pudieran ganar.

El Internado

Laura Bozzo criticó a Blu Dumay

Sin embargo, Blu Dumay hizo todo lo contrario y escogió a Berta Lasala y a Akemi Nakamura, dejando de lado a compañeros más bajos a nivel gastronómico.

Rápidamente, Laura Bozzo alzó la voz y no estuvo de acuerdo: "Eso es lo que pasa cuando pones a una persona tibia en la capitanía, ella hace lo que le da la gana, sin consultar con el equipo rojo, vamos a ver a dónde vas".

Finalmente, el equipo verde festejó pues tenían más oportunidades para salvarse de una nueva amenaza.