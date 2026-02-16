"Ubícate un poco": Kari Belén estalló contra Agustina Pontoriero por cuestionar a historia de Akemi Nakamura
En el capítulo 79 de El Internado, Agustina Pontoriero y Kari Belén se enfrascaron en una fuerte discusión donde también estuvo involucrada Akemi Nakamura.
Todo partió cuando la argentina empezó a lanzarle comentarios a la modelo colombiana y ella respondió duramente: "Yo te voy a decir una cosa, no te vuelvas a meter con heridas del pasado, a mí casi me viola un señor y es imposible yo esté con un señor".
Sin embargo, la trasandina le bajó el perfil a la confesión de su compañera: "Qué se yo si te violan o no te violan, me importa tres carajos, flaca. Me importa tres carajos tu vida. Andá y votá por ellos, que no te hace sinapsis dos neuronas para hacer un voto como la gente. Andá a tu casa a hacerte la víctima".
Kari Belén enfrentó a Agustina Pontoriero
Kari Belén no aguantó la actitud de Agustina Pontoriero y la enfrentó: "Con eso no se juega, es algo privado y delicado. Es algo súper personal".
La trasandina comenzó a gritar y la nueva participante perdió la paciencia: "¿Te estoy gritando yo a ti? Te estoy diciendo que es algo personal, no tienes derecho de decirle si es o no víctima, ubícate un poco, eso no es personaje, lo que le pasó es algo grave. Atrevida, patuda ¿Qué te crees?".
