"Fue horrible": Akemi Nakamura relató fuerte intento de abuso cuando tenía 12 años
En el capítulo 79 de El Internado, Akemi Nakamura les contó a Luis Mateucci y a Kari Belén que casi fue abusada cuando era niña.
La conversación nació a raíz de la acusación que hizo Camila Nash, sobre que la modelo colombiana tenía más contacto físico de lo debido con Fernando Solabarrieta y todos lo negaron.
"A mi casi me violaron, el padrastro de una amiga mía. Yo estaba en la casa de él y ese señor me cogió los pies... yo súper chiquita, después me cogió la mano... fue horrible de verdad. Pues ahora para meterme con un señor, me muero del asco", comenzó explicando.
El relato de Akemi Nakamura
Tras lo anterior, Kari Belén le preguntó si se había defendido: "Yo tenía 12 años y ese día me quedé a dormir en la casa de mi amiga, si me lo hizo a mí, quizás cuántas veces se lo hizo a mi amiga. Yo se lo conté como dos años después".
También, la modelo comentó que cuando le contó a su mamá todo lo que había pasado, ella quería arremeter contra el hombre.
"Ya después uno con terapia, no pasa nada, no fue mi culpa tampoco. Yo hablo con todas mis amigas, casi todas las mujeres han tenido una experiencia de esas", agregó finalmente.
