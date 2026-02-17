Producción tuvo que intervenir: Fabio Agostini y Tom Brusse protagonizaron fuerte pelea

17 feb. 2026 - 00:26 hrs.

En el capítulo 79 de El Internado, Tom Brusse reveló una supuesta información que desató la furia de Fabio Agostini y provocó una pelea que casi se va a las manos.

Según el marroquí, el participante habría expresado que iba a estar con Agustina Pontoriero solo por el "show", situación que puso muy triste a la argentina.

De inmediato, el influencer negó la información y el DJ aseguró que recordaba el día y la hora en la que él le dijo eso.

El Internado

El enojo de Fabio

Fabio Agostini no aguantó las mentiras y se acercó a Tom Brusse para encararlo, mientras le tomaba la polera: "Payaso, la vas a hacer sentir mal a ella por eso, francés de mier...".

Antes de que ambos participantes se golpearan, Joaquín Méndez y Fernando Godoy tuvieron que intervenir y ante un nuevo acercamiento, también la producción.

Mientras esto ocurría, Agustina Pontoriero rompió en llanto y varios de sus compañeros intentaron consolarla.