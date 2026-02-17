El Internado Más Picante - Capítulo 80: Fabio Agostini y Tom Brusse casi se van a los golpes

17 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que pone bajo la lupa cada conflicto, estrategia y rumor que surge dentro de la casona.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa repasó los momentos que marcaron el último episodio, profundizó en las polémicas más comentadas y reveló antecedentes exclusivos del encierro que no siempre se ven en pantalla.

El Internado Más Picante - Capítulo 80

En la reciente entrega del reality, Fabio Agostini y Tom Brusse casi llegaron a las manos, luego de que el marroquí realizara una fuerte acusación contra su compañero, desatando un tenso enfrentamiento.

