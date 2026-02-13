Presentado por: Betano Falabella

"Tuvimos una pelea...": Arenita reveló cómo retomó la relación con su mamá tras 8 años sin hablar

  • Por Fernanda Vielma
'Tuvimos una pelea...': Arenita reveló cómo retomó la relación con su mamá tras 8 años sin hablar Instagram

Por estos días, Arenita se encuentra disfrutando de su familia, ya que decidió venir a Chile a presentarles a su hija y a descansar. 

Según sus redes sociales, la pequeña Luisa conectó de inmediato con sus abuelos y su tío y protagonizó tiernos videos donde jugaba con ellos y se reía.

Lo más visto de El Internado

En una entrevista con LUN, Natalia Rodríguez entregó más detalles del reencuentro y reveló que había pasado un largo periodo sin hablar con su madre: "Hace más de 8 años que con mi mamá no nos veíamos ni hablábamos. Tuvimos una pelea tonta y a mí se me ocurrió bloquearla y no hablarle más".

Instagram

La reconciliación de Arenita y su madre

Luego, Arenita contó que todo ocurrió justo antes de que ella se fuera a vivir a Dinamarca, donde armó su familia y analizó algunas situaciones: "Después me convertí en mamá, fui entendiendo cosas, siendo más compasiva, no juzgando y en el encierro del reality tuve tiempo para pensar cosas que no había dimensionado tanto".

Ir a la siguiente nota

Su paso por El Internado hizo que Natalia Rodríguez tomara la decisión de retomar el contacto con su mamá y el reencuentro fue bastante tranquilo: "Cuando hablamos en el aeropuerto fue como si nada hubiera cambiado entre nosotras".

Finalmente, la comunicadora hizo un mea culpa: "Ahora puedo entender por qué mi mamá muchas veces estaba de mal humor y claro, cuando eres madre, a veces no tienes tiempo para bañarte ni para comer a tus horas, estás sobreestimulada y cansada después de trabajar tanto. Ahora la entiendo totalmente y no la juzgo". 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto