"Tuvimos una pelea...": Arenita reveló cómo retomó la relación con su mamá tras 8 años sin hablar

13 feb. 2026 - 13:40 hrs.

Por estos días, Arenita se encuentra disfrutando de su familia, ya que decidió venir a Chile a presentarles a su hija y a descansar.

Según sus redes sociales, la pequeña Luisa conectó de inmediato con sus abuelos y su tío y protagonizó tiernos videos donde jugaba con ellos y se reía.

En una entrevista con LUN, Natalia Rodríguez entregó más detalles del reencuentro y reveló que había pasado un largo periodo sin hablar con su madre: "Hace más de 8 años que con mi mamá no nos veíamos ni hablábamos. Tuvimos una pelea tonta y a mí se me ocurrió bloquearla y no hablarle más".

Instagram

La reconciliación de Arenita y su madre

Luego, Arenita contó que todo ocurrió justo antes de que ella se fuera a vivir a Dinamarca, donde armó su familia y analizó algunas situaciones: "Después me convertí en mamá, fui entendiendo cosas, siendo más compasiva, no juzgando y en el encierro del reality tuve tiempo para pensar cosas que no había dimensionado tanto".

Su paso por El Internado hizo que Natalia Rodríguez tomara la decisión de retomar el contacto con su mamá y el reencuentro fue bastante tranquilo: "Cuando hablamos en el aeropuerto fue como si nada hubiera cambiado entre nosotras".

Finalmente, la comunicadora hizo un mea culpa: "Ahora puedo entender por qué mi mamá muchas veces estaba de mal humor y claro, cuando eres madre, a veces no tienes tiempo para bañarte ni para comer a tus horas, estás sobreestimulada y cansada después de trabajar tanto. Ahora la entiendo totalmente y no la juzgo".