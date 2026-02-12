Camila Nash hizo mea culpa por cómo manejó su romance con Julio César Rodríguez

12 feb. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 77 de El Internado, Camila Nash entregó detalles nunca antes conocidos sobre su relación amorosa con Julio César Rodríguez.

Todo comenzó cuando la influencer comentó que la farándula había que saber manejarla a favor, para poder pasarlo bien.

"Es la que nos da de comer, así que hay que respetarla. A mí me costó mucho entenderla. Si la farándula hace lo que quiere contigo estás en problemas, pero si tú haces lo que quieres con la farándula...", les explicó a Berta Lasala y a Camila Nash.

El Internado

La explicación de Camila Nash

Tras lo anterior, Camila Nash relacionó su romance con Julio César Rodríguez con el espectáculo: "Yo hubiera tenido la mente que tengo hoy día... mi relación con Julio César fue real, pero pu... que le hubiera sacado demás bastante".

Sobre esto, la creadora de contenido expresó su arrepentimiento al no hacer más noticia sobre la relación amorosa.

"A él le encanta la cámara, le encanta jugar, pero sabía que me afectaba mucho, entonces, si bien nosotros sabíamos que éramos novios, nunca se supo nada de nosotros, a diferencia con Laura Prieto. Yo cuidaba mucho la relación, para mí era importante, él hue... me seguía a mí no más, pero si yo le hubiera dicho que jugáramos, él feliz me hubiera dado el pase gol", declaró.