"Me parece guapísima": Efren Reyero quedó flechado por Kari Belén

12 feb. 2026 - 23:30 hrs.

En el capítulo 77 de El Internado, Efrén Reyero hizo una confesión sobre Kari Belén mientras conversaba con algunas de sus compañeras.

Todo comenzó cuando Berta Lasala se sentó junto a Furia y al español y preguntó: "¿Qué tal la chica nueva?".

Ni un solo segundo se demoró el exfutbolista en responder: "Espectacular, me parece guapísima, muy guapa".

El Internado

¿Efrén Reyero quiere algo más con Kari Belén?

Tras lo anterior, Berta Lasala hizo otra pregunta que involucraba a los demás hombres de la casona: "¿A quién más le gustó?".

Sobre la consulta, Efrén Reyero fue bastante sincero: "Ah no sé, no le pregunté a nadie y no tengo por qué, pero pareció espectacular".