"Me parece guapísima": Efren Reyero quedó flechado por Kari Belén
En el capítulo 77 de El Internado, Efrén Reyero hizo una confesión sobre Kari Belén mientras conversaba con algunas de sus compañeras.
Todo comenzó cuando Berta Lasala se sentó junto a Furia y al español y preguntó: "¿Qué tal la chica nueva?".
Ni un solo segundo se demoró el exfutbolista en responder: "Espectacular, me parece guapísima, muy guapa".
¿Efrén Reyero quiere algo más con Kari Belén?
Tras lo anterior, Berta Lasala hizo otra pregunta que involucraba a los demás hombres de la casona: "¿A quién más le gustó?".
Sobre la consulta, Efrén Reyero fue bastante sincero: "Ah no sé, no le pregunté a nadie y no tengo por qué, pero pareció espectacular".
