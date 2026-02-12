Fernando Solabarrieta lo pasará muy mal en compleja prueba de cocina en el capítulo 77 de El Internado

12 feb. 2026 - 00:31 hrs.

En el avance del capítulo 77 de El Internado, el equipo rojo tendrá que enfrentarse a una nueva prueba de cocina con una especial dificultad.

Los famosos deberán enrollarse con papel film todo el cuerpo y solo podrán usar las manos para cocinar, situación que los hará tardarse mucho más.

Uno de los cocineros que tendrá más problemas será Fernando Solabarrieta, a quien se le quemará la parte principal de la prepación.

El Internado

La fuerte declaración de Akemi Nakamura

Por otro lado, en la antesala de una nueva Asamblea del Fuego, Otakin y Furia vaticinarán que será la caída de Arenita.

También, Akemi Nakamura le dirá a Luis Mateucci que en el próximo cara a cara votará por él ¿Será el término de la pareja?