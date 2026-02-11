"Imbécil": Laura Bozzo arremetió contra Claudio Palma por cuestionar a Fernando Solabarrieta

11 feb. 2026 - 23:44 hrs.

En el capítulo 76 de El Internado, Fernando Solabarrieta le respondió a Claudio Palma luego de expresar su sentir sobre su estadía en el reality.

Todo ocurrió cuando Fernando Godoy le leyó un titular de una nota de prensa al periodista: "'Me da pena': Claudio Palma barre con participación de Fernando Solabarrieta en El Internado".

Fiel al estilo que ha cultivado en el programa, el comentarista respondió pasivamente: "Tendría que ver el contexto en el que lo dijo, se ve que no ha vivido esta experiencia. Yo ya lo he dicho, esta experiencia es mucho más que un programa de televisión, en el momento de vida que yo estaba viviendo, a mí me sirvió mucho más".

El Internado

La férrea defensa de Laura Bozzo a Fernando Solabarrieta

Quien si se enojó con las declaraciones del relator fue Laura Bozzo y procedió a defender a su amigo: "El mejor caso de la importancia de un reality es el de Fernando, entró acá siendo una persona con depresiones, con problemas, hoy su estadía en El Internado ha hecho que cambie, acá nos reencontramos con nosotros mismos, él ha logrado superar una etapa de su vida gracias a este reality".

El descargo de la abogada no terminó allí, pues también le mandó un mensaje a Claudio Palma: "Te digo a ti, imbécil de Claudio Palma, que según tú es tu amigo, pero nunca lo apoyaste. Hoy Fernando es una mejor persona y cuando salga va a arrasar".