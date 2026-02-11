"Papasito": Laura Bozzo se derritió ante los atributos de Fabio Agostini y protagonizó coqueta escena

11 feb. 2026 - 23:37 hrs.

En el capítulo 76 de El Internado, Laura Bozzo vivió un coqueto momento con Fabio Agostini y elogió en varias ocasiones su cuerpo.

Todo comenzó cuando la abogada le contó al nuevo participante que se había levantado muy deprimida: "Tenemos que hacer una prueba extrema, pero una sola cosa me puede alegrar el día, párate, yo seré vieja, pero no ciega. Por favor, date la vuelta, un taco de ojo".

El español hizo todo lo que le pidió la animadora y mientras ella le besaba la espalda, él le dijo: "Soy todo tuyo, Laurita".

El Internado

Laura Bozzo se entusiasmó con Fabio Agostini

El coqueteo continuó y Laura Bozzo aseguró que estar muy cerca de Fabio Agostini era lo que le había recomendado el médico para mejorar su salud.

"Un gladiador, papasito, si tuviera 30 años menos ¿Sabes cómo te agarro?", expresó muy enamorada la animadora.

Finalmente, Agustina Pontoriero quiso involucrarse en la situación, pero el europeo la frenó en seco.