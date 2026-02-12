A caballo y con personalidad: Así fue la inesperada llegada de Kari Belén a El Internado
En el capítulo 76 de El Internado, una nueva participante se integró al reality y dejó a varios impactados con su belleza y personalidad.
De pronto, las puertas de la casona se abrieron de par en par e ingresó Kari Belén sobre un caballo, mientras saludaba a sus compañeros.
En otra toma, la modelo se presentó: "Mi nombre es Karina Jerez, pero me conocen como Kari Belén, tengo 32 años y hoy en día me dedico a las redes sociales, me gustan las fotos, las cámaras, los eventos".
Kari Belén llegó a El Internado
Uno de los primeros en acercarse a Kari Belén fue Efrén Reyero, quien la ayudó a bajarse del caballo y luego todos se acercaron a saludarla.
"Qué les puedo decir, yo creo que es mejor que nos sorprendamos, hablar mucho no sirve, mejor demostrar, así que aquí estamos, para jugar", expresó finalmente la creadora de contenido.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Siempre se cree mejor": Arenita respondió a ninguneo de Karol Lucero sobre su participación en El Internado
-
"Imbécil": Laura Bozzo arremetió contra Claudio Palma por cuestionar a Fernando Solabarrieta
-
"Entró a un reality gratis para...": Luis Mateucci disparó contra Dani Aránguiz e hizo gran revelación
-
"Papasito": Laura Bozzo se derritió ante los atributos de Fabio Agostini y protagonizó coqueta escena
-
"Al menos de una línea": Camila Nash lanzó duras indirectas contra Arenita por supuestas estrategias
-
¡Se encerraron en el baño! Así fue la apasionada reconciliación de Tom Brusse y Camila Nash