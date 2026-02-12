Presentado por: Betano Falabella

A caballo y con personalidad: Así fue la inesperada llegada de Kari Belén a El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 76 de El Internado, una nueva participante se integró al reality y dejó a varios impactados con su belleza y personalidad.

De pronto, las puertas de la casona se abrieron de par en par e ingresó Kari Belén sobre un caballo, mientras saludaba a sus compañeros. 

En otra toma, la modelo se presentó: "Mi nombre es Karina Jerez, pero me conocen como Kari Belén, tengo 32 años y hoy en día me dedico a las redes sociales, me gustan las fotos, las cámaras, los eventos". 

Uno de los primeros en acercarse a Kari Belén fue Efrén Reyero, quien la ayudó a bajarse del caballo y luego todos se acercaron a saludarla. 

"Qué les puedo decir, yo creo que es mejor que nos sorprendamos, hablar mucho no sirve, mejor demostrar, así que aquí estamos, para jugar", expresó finalmente la creadora de contenido. 

