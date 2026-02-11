"Al menos de una línea": Camila Nash lanzó duras indirectas contra Arenita por supuestas estrategias
En el capítulo 76 de El Internado, Arenita le ofreció a Fabio Agostini desayuno, situación que desató las teorías de Camila Nash.
El español le comentó a Natalia Rodríguez que ya había comido hace un par de horas y ella quedó sorprendida.
Acto seguido, la influencer comenzó a lanzarle indirectas a su compañera: "Estrategias mañaneras ¿Has cachado a esa gente que empieza a tratar bien a otra gente solo por dos horas? A lanzar estrategias desde tempranito '¿Ay, quieres algo, quieres desayunar?'".
Arenita enfrentó a Camila Nash
Como Camila Nash estaba hablando muy fuerte, Arenita escuchó y expresó su opinión: "Que es loca esta hue... está cag... de la cabeza".
Tras lo anterior, le habló directamente a ella: "¿Te bajó el lado geminis, Camila?".
"Al menos de una línea, consecuente, loca y perr.. siempre, no me hago una un día y al otro día otra", respondió la influencer a viva voz.
