"Siempre se cree mejor": Arenita respondió a ninguneo de Karol Lucero sobre su participación en El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 76 de El Internado, Arenita le respondió a Karol Lucero luego de comentar sobre su participación en el reality.

Todo ocurrió cuando Fernando Godoy le leyó a la participante el titular de una nota realizada en medios nacionales: "'Preocupadísimo': Karol Lucero respondió a las arremetidas de Arenita en El Internado". Lo que dijo es que no le importaba nada de lo que tú dijeras acá adentro".

Natalia Rodríguez analizó la situación y respondió: "Está bien, de seguro fue ese día cuando conté un poco de mi historia, está bien que le importa nada, a mí poco me importa".

El Internado

Las palabras de Arenita contra Karol Lucero

Luego, Fernando Godoy le dijo a Arenita que el comunicador la había "ninguneado" de cierta manera y ella no se sorprendió para nada: "Él siempre ningunea a las personas, es su característica, siempre se cree mejor o superior que el resto, está bien, todo el mundo lo conoce". 

En ese momento, Laura Bozzo acotó que si su compañera no hablara de él, no tendría una carrera y ella estuvo de acuerdo: "No, probablemente estaría vendiendo sus criptomonedas, los proyectos televisivos hace rato que se le acabaron por todas las funas que le hicieron".

