"Entró a un reality gratis para...": Luis Mateucci disparó contra Dani Aránguiz e hizo gran revelación

11 feb. 2026 - 23:41 hrs.

En el capítulo 76 de El Internado, Luis Mateucci reveló una información sobre su romance con Daniela Aránguiz que dejó a todos sorprendidos.

Todo ocurrió cuando Fernando Godoy le leyó el titular de una nota periodística: "Daniela Aránguiz: 'A Luis no le queda más que ganarse la vida en los realities'".

Sin pelos en la lengua, el trasandino lanzó una declaración impactante: "No me sorprende para nada, ha dicho cada barbaridad. Que no se olvide que ella entró a un reality gratis para recuperarme".

El Internado

Fabio Agostini desmintió a Luis Mateucci

Inmediatamente, Fabio Agostini aseguró que la información que estaba entregando su compañero era falsa: "Era la segunda más pagada ¿Qué gratis? Lo dudo mucho".

Luego, Luis Mateucci explicó más sus dichos: "La verdad es que la plata no le falta, entró a recuperarme, no entró a hacer un reality, era de las que decía que jamás iba a entrar a un reality y ahí estaba".

"Cuando a mí me la mencionan yo hablo bien de ella, pero lo que si hizo fue vivir toda la vida del marido", disparó el argentino.