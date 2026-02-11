"Entró a un reality gratis para...": Luis Mateucci disparó contra Dani Aránguiz e hizo gran revelación
En el capítulo 76 de El Internado, Luis Mateucci reveló una información sobre su romance con Daniela Aránguiz que dejó a todos sorprendidos.
Todo ocurrió cuando Fernando Godoy le leyó el titular de una nota periodística: "Daniela Aránguiz: 'A Luis no le queda más que ganarse la vida en los realities'".
Sin pelos en la lengua, el trasandino lanzó una declaración impactante: "No me sorprende para nada, ha dicho cada barbaridad. Que no se olvide que ella entró a un reality gratis para recuperarme".
Fabio Agostini desmintió a Luis Mateucci
Inmediatamente, Fabio Agostini aseguró que la información que estaba entregando su compañero era falsa: "Era la segunda más pagada ¿Qué gratis? Lo dudo mucho".Ir a la siguiente nota
Luego, Luis Mateucci explicó más sus dichos: "La verdad es que la plata no le falta, entró a recuperarme, no entró a hacer un reality, era de las que decía que jamás iba a entrar a un reality y ahí estaba".
"Cuando a mí me la mencionan yo hablo bien de ella, pero lo que si hizo fue vivir toda la vida del marido", disparó el argentino.
