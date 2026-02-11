"Tenía que abrir demasiado mi corazón": Milo González revela el estado de su relación con Adrián Pedraja
Este miércoles, en El Internado React, Milo González se conectó a través de una videollamada para compartir su experiencia al interior del reality.
Durante la conversación, Nati Blaschke le preguntó si aún mantenía contacto con sus compañeros de encierro, incluido Adrián Pedraja, con quien vivió un romance.
¿Milo González sigue en contacto con Adrián Pedraja?
Respecto a su vínculo con Pedraja, González señaló: "soy muy honesta con lo que siento. No le hablé hasta ahora porque sentía que el día que lo hable, no sé, tenía que abrir demasiado mi corazón".
Tras esto, la influencer comentó que sí mantiene contacto con algunos de los amigos que hizo dentro del reality. "Pero en cuanto a mis amigas, sí, hoy estuve hablando con Arenita, con Blue, con Etienne, con Luis. Sí, hablo, sobre todo con ellos que eran como mis más amigos".Ir a la siguiente nota
Finalmente, Milo volvió a referirse a Adrián y dejó claro que actualmente no tienen contacto. "No sé si cuenta como spoiler pero con Adrián no, no hablo", cerró.
