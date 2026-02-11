El Internado React - Capítulo 76: Milo González se hizo presente en el programa

11 feb. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 12 feb. 2026 - 00:54 hrs.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Internado, marcado por un ambiente cada vez más tenso y decisiones que comenzaron a cambiar el rumbo de la convivencia. El encierro entró en una etapa clave y El Internado React acompañó cada momento.

En esta entrega, Kari Belén se unió al reality y generó un gran interés por parte de Adrián Pedraja.

El Internado React - Capítulo 76

Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo de analizar, comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

Además, el programa conversó con Milo González, ex participante del reality, quien se sumó al react para entregar su mirada sobre los conflictos actuales y opinar sin filtro sobre lo que sucedía en el encierro.

