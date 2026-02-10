Presentado por: Betano Falabella

"Sé que se va a acabar": Camila Nash le aclaró a Tom Brusse el futuro de su relación

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 75 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron la posibilidad de vivir un romántico momento en una especial cena.

Ambos conversaron sobre su relación al interior del encierro y la influencer lanzó una declaración que dejó un poco sorprendido al marroquí.

"Yo lo he dicho un millón de veces, cuando me preguntaron dije que si me iba a dar una oportunidad contigo, que lo paso bien contigo, que me gusta estar contigo. El hecho de ponerle tiempo de vida a esto, me hace disfrutar más el momento porque sé que va a acabar", expresó.

Tom Brusse quiere seguir con su relación afuera

"Te quiero pero hasta...", lanzó Tom Brusse tras la declaración, sobre lo que entendió de las palabras de la creadora de contenido.

Sin embargo, Camila Nash le negó que fuera así: "Siempre te voy a querer, te voy a recordar con cariño y todo, pero estar junto y así, es otra vaina". 

Finalmente, el DJ preguntó si había alguna posibilidad de que su relación continuara afuera y ella fue clara: "Afuera veremos, hasta el momento lo único real es acá". 

