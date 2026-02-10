Escogieron a Otakin y a Adrián: Furia y Agustina recrearon icónica y candente escena de película

10 feb. 2026 - 23:57 hrs.

En el capítulo 75 de El Internado, Furia fue desafiada por Fernando Godoy, tras perder un juego, a recrear una fogosa y conocida escena del cine.

"Harry le dice a Sally que los orgasmos no se pueden fingir y ella le dice que si, él le dice que no y de repente, Sally lo empieza a hacer", explicó el actor.

La argentina decidió que Otakin participara en el sketch y con un poco de vergüenza, demostró su talento en la actuación.

El Internado

Agustina Pontoriero también quiso participar

Tras lo anterior, Agustina Pontoriero hizo algunas correciones y Fernando Godoy la invitó a participar: "Yo le hubiera puesto un poco más de pierna".

Acto seguido, la argentina escogió a Adrián Pedraja para que presenciara la situación y empleó toda su memoria para sorprender a sus compañeros.