Escogieron a Otakin y a Adrián: Furia y Agustina recrearon icónica y candente escena de película
En el capítulo 75 de El Internado, Furia fue desafiada por Fernando Godoy, tras perder un juego, a recrear una fogosa y conocida escena del cine.
"Harry le dice a Sally que los orgasmos no se pueden fingir y ella le dice que si, él le dice que no y de repente, Sally lo empieza a hacer", explicó el actor.
La argentina decidió que Otakin participara en el sketch y con un poco de vergüenza, demostró su talento en la actuación.
Agustina Pontoriero también quiso participar
Tras lo anterior, Agustina Pontoriero hizo algunas correciones y Fernando Godoy la invitó a participar: "Yo le hubiera puesto un poco más de pierna".Ir a la siguiente nota
Acto seguido, la argentina escogió a Adrián Pedraja para que presenciara la situación y empleó toda su memoria para sorprender a sus compañeros.
