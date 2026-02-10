"Muy feliz de estar aquí": Arenita llegó a Chile y mostró el primer encuentro de su hija Luisa con su familia

10 feb. 2026 - 18:53 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Arenita mostró cómo fue su llegada a Chile, luego de un largo vuelo desde el país donde vive actualmente, Dinamarca.

Natalia Rodríguez publicó una foto de su hija Luisa, junto a sus seres queridos: "Reencuentro con la familia, mi hija recién está asociando que tiene 2 abuelos, 2 abuelas, tías y gente que la quiere mucho en Chile".

Posteriormente, la participante de El Internado compartió un video donde aparece su pequeña jugando con sus abuelos y ella a un costado: "Destruida. Después de un vuelo de 14 horas, con una escala de 8 horas, pero muy feliz de estar aquí y recibida por toda la familia chilena".

Instagram

La decisión de Arenita

La emoción de Arenita radica en que hace ya 8 años tomó la decisión de irse a vivir a Dinamarca por amor, pues conoció a Jens Bach, de quien se enamoró y también con quien formó una linda familia.

Debido a esto, la exchica Yingo no ha vuelvo a Chile en tantas ocasiones e incluso, cuando participó en El Internado, tampoco pudo escaparse a su tierra natal.

Es más, anteriormente, la influencer había contado que ni sus padres ni su hermano conocían a su hija Luisa.