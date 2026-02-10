El Internado Más Picante - Capítulo 75: Luis Mateucci casi llegó a los golpes con Tom Brusse

10 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, y esta previa reunió toda la información clave para llegar preparado al episodio. Un repaso por lo más relevante que dejó la última emisión.

De la mano de Nati Blaschke, el público se puso al día con todo lo que ocurrió en el encierro, además de acceder a chismes exclusivos y detalles que no se vieron en pantalla.

El Internado Más Picante - Capítulo 75

En la reciente entrega del reality, Luis Mateucci protagonizó varios conflictos y mantuvo intensas peleas, una que estuvo a punto de llegar a las manos con Tom Brusse y otra en la que Laura Bozzo lo frenó en seco.

