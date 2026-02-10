"Qué pareja más tóxica": La dura crítica de El Internado React a nueva pelea de Camila Nash y Tom Brusse

10 feb. 2026 - 22:54 hrs.

Este martes en El Internado React, Nati Blaschke reaccionó a una nueva discusión entre Camila Nash y Tom Brusse.

Tras una actividad que involucró besos con un cubo de hielo, Brusse no logró controlar los celos y enfrentó a Nash con duros términos, asegurando incluso que la relación entre ambos había llegado a su fin.

La opinión de El Internado React a la nueva pelea de Camila Nash y Tom Brusse

Sobre este conflicto, Nati Blaschke leyó un comentario del público que decía: "Todas las fiestas terminan igual, qué aburridos".

El Internado / Mega

Ante esto, la animadora del espacio coincidió con el espectador y señaló: "Es como un círculo vicioso ¿Qué pasa en esta pareja? Qué pareja más tóxica, hay que decirlo. Y son el uno para el otro, porque los dos se portan pésimo".

"Cuando no los están mirando, se comen a la otra, se comen al otro, después se mienten", expresó.

Todo sobre El Internado React