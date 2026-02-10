El Internado React - Capítulo 75: Fabio Agostini y Camila Nash tuvieron una sensual escena

10 feb. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 11 feb. 2026 - 00:45 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado, en un contexto donde la convivencia se volvió cada vez más compleja y los conflictos comenzaron a marcar el ritmo del encierro. Para acompañar cada momento clave, El Internado React estuvo en vivo junto al público.

En esta entrega, los participantes enfrentaron una dinámica en la que debieron derretir un hielo con sus labios, y los primeros en aceptar el desafío fueron Luis Mateucci y Akemi Nakamura.

Posteriormente, fue el turno de Fabio Agostini y Camila Nash, quienes protagonizaron una escena muy sensual, mientras Tom Brusse estuvo al interior de la casa practicando con un instrumento musical.

El Internado React - Capítulo 75

Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo del react, comentando, opinando y reaccionando en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y escuchar los mensajes del público.

