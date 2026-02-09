Blu Dumay viajó a Argentina y tuvo entretenido reencuentro con Agustina Pontoriero y Furia Scaglione
Todavía seguimos en época de vacaciones y varios de los participantes de El Internado han aprovechado de viajar a distintos países.
Ese es el caso de Blu Dumay, quien se trasladó hasta Argentina, junto a María Alberó, para reencontrarse con algunas de sus compañeras de reality.
En las imágenes que publicó a través de su cuenta de redes sociales, la ingeniera comercial se mostró disfrutando de una rica cena con muy buena compañía.
El reencuentro de Blu Dumay y sus compañeras
Específicamente, Blu Dumay se juntó con Furia y con Agustina Pontoriero en un bar trasandino, donde degustaron comida japonesa.
No solo lo anterior, pues también disfrutaron de ricos tragos de autor y para coronar la excelente jornada, una entretenida conversación.
El anterior no fue el único reencuentro que vivió la participante de El Internado, pues también publicó fotografías junto a sus abuelos maternos.
