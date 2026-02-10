"Quedé ganosa": Berta Lasala eligió besar a Furia para cumplir con un reto guachaca
En el capítulo 75 de El Internado, Berta Lasala perdió uno de los juegos organizaron en la fiesta guachaca y tuvo que pagar con una penitencia.
La actriz dejó caer una pelota que debía sostener con la parte interior de las piernas, justo antes de pasársela a su compañero.
Debido a esto, Fernando Godoy le preguntó si quería realizar un reto o darle un beso a cualquiera de sus compañeros de encierro.
El inesperado beso que dio Berta Lasala
Berta Lasala no tuvo que pensar ni dos segundos y lanzó una declaración inesperada: "Yo hoy día quedé ganosa y quiero un beso con Furia".
Furia se prestó para el jugueteo, se acercó a la actriz chilena y comenzaron a bailar al ritmo de "Boombastic" de Shaggy.
Finalmente, la argentina y la intérprete se acercaron y sellaron el momento con un beso.
