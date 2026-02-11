¡Grandes exponentes! Otakin y Camila Nash fueron coronados como los reyes guachacas de El Internado

11 feb. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 75 de El Internado, Fernando Godoy llevó una fiesta guachaca a la casona, donde escogieron al rey y a la reina.

Para ser los seleccionados, los participantes tuvieron que completar frases típicas chilenas, con el objetivo de demostrar cuánto conocían nuestro país.

Otakin demostró ser uno de los mejores exponentes, igual que Camila Nash, quien logró completar varios de los dichos criollos.

El Internado

El veredicto de Fernando Godoy

Así las cosas, Fernando Godoy decidió dar como ganadores a Camila Nash y Otakin, quienes se abrazaron de inmediato.

Finalmente, ambos reyes guachacas realizaron un baile de cumbia y fueron coronados como los monarcas del especial festejo.