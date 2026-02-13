"Me ha cambiado la vida": Laura Bozzo proclamó a Fabio Agostini como el más guapo de la casa
En el capítulo 77 de El Internado, Laura Bozzo inició la Asamblea del Fuego de una manera muy especial, que involucró a Fabio Agostini.
La abogada le pidió a Fran García-Huidobro unos minutos para hacer una importante mención: "Desde que entró acá a mí me ha cambiado la vida, seré vieja pero no ciega y levantarte en la mañana y ver una cosa como esa...".
Tras lo anterior, la participante peruana se tomó una atribución y llamó al frente al español: "Yo decidí coronar al mister más guapo de esta casa".
Fabio Agostini aceptó el reconocimiento
Todos quedaron sorprendidos con la situación y Fabio Agostini comenzó a reírse, para posteriormente acercarse a Laura Bozzo y recibir la banda que lo coronaba.
"Gracias Laurita, esta si que no me la esperaba", expresó el participante.
Finalmente, Fran García-Huidobro dejó muy en claro que la única persona que votó fue la abogada: "Quiero que quede claro que no hubo un plebiscito".
