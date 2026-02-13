"La culpa es suya": Akemi Nakamura se enojó con Luis Mateucci por no contarle la estrategia del cara a cara
En el capítulo 77 de El Internado, Akemi Nakamura y Luis Mateucci tuvieron su primer encontrón por una información que no fue entregada.
Todo comenzó cuando Otakin le dijo a la modelo colombiana que él contaba con su voto y Efrén le preguntó si iba a votar por Camila Nash.
En ese momento, la influencer de ascendencia japonesa le explicó que ella nunca se enteró de la estrategia y su compañero le expresó que "Mateucci era el encargado de decirte a ti".
Sin embargo, Akemi Nakamura declaró que las cosas estaan un poco tensas con Luis Mateucci: "No me habló en todo el día tampoco".
La respuesta de Luis Mateucci
Tras lo anterior, la modelo colombiana fue directamente hacia el trasandino y le comentó lo que estaba pasando: "Me están estresando. La responsabilidad era suya, si te dijeron a vos que me dijeras a mí, la culpa es suya y te lo voy a echar".Ir a la siguiente nota
Akemi Nakamura se retiró indiginada y Luis Mateucci analizó la situación junto a Adrián Pedraja: "¿Qué culpa tengo yo? Quiere decir que es una sumisa porque lo que yo digo va a hacer y a mí no me gustan las sumisas, por eso le dije que no era culpa mía".
