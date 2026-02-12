"Tienen razón": Fernando Solabarrieta cometió dos errores garrafales en la cocina que lo dejaron amenazado

12 feb. 2026 - 23:54 hrs.

En el capítulo 77 de El Internado, Fernando Solabarrieta tuvo varios problemas en la prueba de cocina, por la cual terminó quedando amenazado.

El desafío para el equipo rojo era cocinar un pastel de choclo, pero con una dificultad, tenían que estar amarrados con papel film en todo el cuerpo y solo con las manos disponibles.

El error garrafal que cometió el periodista fue que descuidó la pastelera de choclo, por lo que se le quemó y no tuvo opción de hacer otra.

El Internado

El mal día de cocina de Fernando Solabarrieta

Los problemas continuaron para Fernando Solabarrieta ya que Yann Yvin se dio cuenta que se le había apagado el horno y no se estaba dorando el pastel.

Tras lo anterior, los chefs evaluaron los platos de todos los participantes y tomaron la decisión de que el peor era el del periodista, por ende, quedaba amenazado.

"Los chefs tienen toda la razón, es falta de experiencia, es primera vez que lo hago. Yo tengo todo el sabor de la comida chilena, pero no logro cocinar para llegar al sabor", fue el mea culpa del relator.