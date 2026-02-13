El Internado - Capítulo 77: El peor día de Fernando Solabarrieta en la cocina
En el capítulo 77 de El Internado, Efrén Reyero confesó ante algunos de sus compañeros que se siente atraído por Kari Belén.
Camila Nash y Berta Lasala conversaron sobre la farándula y la creadora de contenido entregó detelles sobre su relación amorosa con Julio César Rodríguez.
Luego, los participantes del equipo rojo tuvieron que enfrentar una nueva prueba "En la puerta del horno" y el desafío fue cocinar un pastel de choclo, pero envueltos en papel film.
Un nuevo amenazado
Tras lo anterior, Fernando Solabarrieta fue quien tuvo el peor desempeño y los chefs decidieron que él fuera el segundo amenazado de la semana.
Akemi Nakamura se enojó con Luis Mateucci porque no le dijo por quién iban a votar en la Asamblea del Fuego y él no estuvo de acuerdo.
Finalmente, se le dio inicio a un nuevo cara a cara y Laura Bozzo quiso partir coronando a Fabio Agostini como el más guapo de la casa.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 76: Kari Belén es la nueva participante del reality
-
El Internado - Capítulo 75: Camila Nash y Tom Brusse vivieron fogosa reconciliación
-
El Internado - Capítulo 74: La paliza del equipo verde al rojo
-
El Internado - Capítulo 73: Comienzan las estrategias y se arman posibles nuevos bandos
-
El Internado - Capítulo 72: La eliminación de Milo González generó una fuerte pelea
-
El Internado - Capítulo 71: Un show de talentos dejó chascarros, reconciliaciones y grandes actuaciones