El Internado - Capítulo 77: El peor día de Fernando Solabarrieta en la cocina

13 feb. 2026 - 00:31 hrs.

En el capítulo 77 de El Internado, Efrén Reyero confesó ante algunos de sus compañeros que se siente atraído por Kari Belén.

Camila Nash y Berta Lasala conversaron sobre la farándula y la creadora de contenido entregó detelles sobre su relación amorosa con Julio César Rodríguez.

Luego, los participantes del equipo rojo tuvieron que enfrentar una nueva prueba "En la puerta del horno" y el desafío fue cocinar un pastel de choclo, pero envueltos en papel film.

Un nuevo amenazado

Tras lo anterior, Fernando Solabarrieta fue quien tuvo el peor desempeño y los chefs decidieron que él fuera el segundo amenazado de la semana.

Akemi Nakamura se enojó con Luis Mateucci porque no le dijo por quién iban a votar en la Asamblea del Fuego y él no estuvo de acuerdo.

Finalmente, se le dio inicio a un nuevo cara a cara y Laura Bozzo quiso partir coronando a Fabio Agostini como el más guapo de la casa.