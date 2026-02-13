Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 77: El peor día de Fernando Solabarrieta en la cocina

  • Por Fernanda Vielma
En el capítulo 77 de El Internado, Efrén Reyero confesó ante algunos de sus compañeros que se siente atraído por Kari Belén

Camila Nash y Berta Lasala conversaron sobre la farándula y la creadora de contenido entregó detelles sobre su relación amorosa con Julio César Rodríguez. 

Luego, los participantes del equipo rojo tuvieron que enfrentar una nueva prueba "En la puerta del horno" y el desafío fue cocinar un pastel de choclo, pero envueltos en papel film.

Tras lo anterior, Fernando Solabarrieta fue quien tuvo el peor desempeño y los chefs decidieron que él fuera el segundo amenazado de la semana. 

Akemi Nakamura se enojó con Luis Mateucci porque no le dijo por quién iban a votar en la Asamblea del Fuego y él no estuvo de acuerdo. 

Finalmente, se le dio inicio a un nuevo cara a cara y Laura Bozzo quiso partir coronando a Fabio Agostini como el más guapo de la casa. 

