El Internado - Capítulo 75: Camila Nash y Tom Brusse vivieron fogosa reconciliación

11 feb. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 75 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron una cita romántica donde ella le dejó muy claro que su relación tiene una fecha de término.

Fernando Godoy llegó a la casona para realizar una entretenida fiesta guachaca, donde los participantes se vistieron con ropa típica de este festejo.

Furia perdió uno de los juegos y fue desafiada a realizar una actuación bastante sensual, la cual fue replicada por Agustina Pontoriero.

Penitencias al límite

Tras lo anterior, Camila Nash y Fabio Agostini cumplieron con una penitencia donde tuvieron que derretir un hielo, solo con sus labios. Tom Brusse se enteró de la situación y se generó una fuerte discusión.

Hacia el final de la celebración, la influencer chilena y Otakin fueron elegidos como los flamantes reyes guachacas.

Finalmente, el marroquí y su pareja se reconciliaron y decidieron irse al baño a altas horas de la noche, bajo la atenta mirada de Otakin.