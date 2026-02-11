El Internado - Capítulo 75: Camila Nash y Tom Brusse vivieron fogosa reconciliación
En el capítulo 75 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron una cita romántica donde ella le dejó muy claro que su relación tiene una fecha de término.
Fernando Godoy llegó a la casona para realizar una entretenida fiesta guachaca, donde los participantes se vistieron con ropa típica de este festejo.
Furia perdió uno de los juegos y fue desafiada a realizar una actuación bastante sensual, la cual fue replicada por Agustina Pontoriero.
Penitencias al límite
Tras lo anterior, Camila Nash y Fabio Agostini cumplieron con una penitencia donde tuvieron que derretir un hielo, solo con sus labios. Tom Brusse se enteró de la situación y se generó una fuerte discusión.
Hacia el final de la celebración, la influencer chilena y Otakin fueron elegidos como los flamantes reyes guachacas.
Finalmente, el marroquí y su pareja se reconciliaron y decidieron irse al baño a altas horas de la noche, bajo la atenta mirada de Otakin.
