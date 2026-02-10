El Internado - Capítulo 74: La paliza del equipo verde al rojo

10 feb. 2026 - 00:35 hrs.

En el capítulo 74 de El Internado, los equipos se enfrentaron a la primera prueba de la semana chilena, una de las más extremas que se ha visto en lo que va del reality.

Tres participantes de cada equipo tuvieron que pasar un complicado circuito físico, donde Fabio Agostini fue el héroe de los rojos, pues Fernando Solabarrieta tuvo muchos problemas para sortearlo con éxito.

Pese a que el español logró recuperar mucho tiempo perdido, los verdes igualmente llegaron antes y robaron a Arenita para que cocinara con ellos.

Agustina Pontoriero arremetió contra Blu Dumay

El caos se apoderó la cocina de los rojos y con suerte llegaron a presentar los platos, pero con elementos faltantes y los jueces dieron por ganadores a los verdes. Blu Dumay, en su rol de capitana, decidió amenazar a Tom Brusse y generó controversias.

Luis Mateucci se ganó varios conflictos y tuvo varias peleas, una que casi llegó a las manos con Tom Brusse y otra donde Laura Bozzo lo frenó en seco.

Finalmente, Fabio Agostini le pidió a Blu Dumay que le hiciera un masaje en la espalda, situación que nuevamente desató la furia de Agustina Pontoriero.