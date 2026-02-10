Presentado por: Betano Falabella

"No te metas conmigo, mier...": Laura Bozzo estalló contra Luis Mateucci y provocó tenso momento

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 74 de El Internado, Laura Bozzo enfrentó duramente a Luis Mateucci por cuestionar su participación en la prueba por equipos.

"No te metas conmigo, yo no puedo levantar peso, no puedo", le dijo la abogada al trasandino y él respondió: "¿Qué peso, la ollita, el tenedor, el cuchillo?".

Luego, la animadora le comentó que él tampoco cocinaba, pero Furia le expresó que en esta ocasión él si había aportado mucho en la preparación de los platos.

Laura Bozzo arremetió contra Luis Mateucci

Harto de los participantes que no se enfrentan a las pruebas, Luis Mateucci le propuso a su compañera que se fueran a duelo, pues él la eliminaría de inmediato.

Laura Bozzo le exigió al argentino que no le hablara y decidió irse a su habitación, sin embargo, él siguió molestándola.

Debido a lo anterior, la peruana perdió la paciencia y le gritó al participante: "No te metas conmigo, mier...".

