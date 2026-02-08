"Lo hemos hecho por...": Efrén Reyero le pidió disculpas a Adrián Pedraja por provocar salida de Milo González

08 feb. 2026 - 23:35 hrs.

En el capítulo 73 de El Internado, Efrén Reyero perdió el duelo en el "toro mecánico" y tuvo que cumplir con un desafío que involucró a Adrián Pedraja.

"Debes pedirle disculpa de rodillas a tu peor enemigo", expresó Fernando Godoy y Arenita sugirió que fuera Adrián Pedraja, pues recientemente habían peleado por la amenaza a Milo González.

El español aceptó, se arrodilló y empezó a disculparse: "Con el tiempo hemos ido mejorando la relación, te pido disculpas si sientes que te he engañado, pero de verdad que lo hemos hecho porque te veíamos mal".

El Internado

¿Fueron reales las palabras de Efrén Reyero?

Luego, Efrén Reyero le pidió a Adrián Pedraja que se tomara un tiempo para entender por qué lo habían "traicionado": "Tu relación con Milo puede seguir afuera pero, la actitud, la energía, como brillas acá dentro, de verdad va ser mucho mejor".

El actor le dio la mano a su compatriota y expresó cómo se sentía: "Poco a poco, al final el tiempo juega un rol importante".