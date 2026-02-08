¿Le costó? Arenita tuvo que decirles a Otakin, Furia y Luis Mateucci sus mejores cualidades

08 feb. 2026 - 23:30 hrs.

En el capítulo 73 de El Internado, Arenita perdió el desafío del "toro mecánico" y tuvo que cumplir con una penitencia bastante compleja.

"Deberás elegir a tres participantes, con los que te lleves más mal, y le dirás frente a frente sus mejores virtudes y cualidades", le dijo Fernando Godoy a la participante.

Tan solo unos segundos le bastaron a la influencer para escoger a Otakin, Furia y a Luis Mateucci para cumplir con el desafío.

El Internado

Las palabras de Arenita

Furia fue la primera en recibir los halagos de Arenita: "Eres fuerte, atlética, resiliente, versátil, jugada, alegre y eso".

Luego, fue el turno de Luis Mateucci: "Eres estratega, calculador, perseverante, amoroso, sonriente, chistoso, enamoradizo, caliente y fuerte".

Finalmente, Otakin recibió el cariño de su compañera: "Eres fuerte, versátil, resolutivo, gracioso, buen amigo con los tuyos, sobreviviente, jugado y tienes buena disposición".