¿Le costó? Arenita tuvo que decirles a Otakin, Furia y Luis Mateucci sus mejores cualidades
En el capítulo 73 de El Internado, Arenita perdió el desafío del "toro mecánico" y tuvo que cumplir con una penitencia bastante compleja.
"Deberás elegir a tres participantes, con los que te lleves más mal, y le dirás frente a frente sus mejores virtudes y cualidades", le dijo Fernando Godoy a la participante.
Tan solo unos segundos le bastaron a la influencer para escoger a Otakin, Furia y a Luis Mateucci para cumplir con el desafío.
Las palabras de Arenita
Furia fue la primera en recibir los halagos de Arenita: "Eres fuerte, atlética, resiliente, versátil, jugada, alegre y eso".Ir a la siguiente nota
Luego, fue el turno de Luis Mateucci: "Eres estratega, calculador, perseverante, amoroso, sonriente, chistoso, enamoradizo, caliente y fuerte".
Finalmente, Otakin recibió el cariño de su compañera: "Eres fuerte, versátil, resolutivo, gracioso, buen amigo con los tuyos, sobreviviente, jugado y tienes buena disposición".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de