"Qué hermosa y talentosa que sos": Blu Dumay sorprende en Argentina con emotivo gesto hacia Furia

El presente fin de semana, Blu Dumay viajó a Buenos Aires junto a su madre, María Alberó. La visita al país trasandino implicaba no solo pasear por la capital Argentina, sino también un esperado reencuentro.

Y es que la joven aprovechó la instancia para reunirse con una de sus ex compañeras de encierro en El Internado: Furia.

Así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen donde aparecen las tres reunidas. Sin embargo, esta fotografía no fue la única que subió Blu Dumay a sus redes.

Blu Dumay acompañó a Furia en show

Solo horas después de la mencionada publicación, subió un registro que demuestra que estuvo presente en uno de los shows que protagoniza Furia al otro lado de la cordillera.

En el video, se ve a la participante de El Internado con un traje rojo mientras lleva a cabo un show de baile.

Blu Dumay acompañó el clip con un “te amo” y con un mensaje de apoyo a la argentina: "Qué hermosa y talentosa que sos".

