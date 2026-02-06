Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 72: La eliminación de Milo González generó una fuerte pelea

  • Por Fernanda Vielma
El Internado - Capítulo 72: La eliminación de Milo González generó una fuerte pelea

En el capítulo 72 de El Internado, cuatro participantes se enfrentaron en la nueva prueba de eliminación para asegurar su puesto en el reality.

Milo González y Akemi Nakamura tuvieron que preparar platillos fit, mientras que a Adrián Pedraja y a Otakin les tocó hacer preparaciones fat. 

El tiempo empezó a pasar y la modelo japonesa intentó apurarse, pero terminó sufriendo una grave quemadura en uno de sus brazos. 

La furia de Adrián Pedraja

Luego de probar todos los platos, los chefs tomaron la decisión de que Milo González era la eliminada, pues uno de sus wraps tenía pollo crudo al centro.

Adrián Pedraja rompió en llanto por la salida de su novia y mientras que se despedía de ella, arremetía contra Efrén Reyero, Tom Brusse y Camila Nash, por querer sacar a la influencer. 

Sin embargo, Laura Bozzo no estuvo de acuerdo con la actitud del actor español y prometió hacerle la vida imposible hasta el fin de El Internado

