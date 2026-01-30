El Internado - Capítulo 67: Todos contra Milo González

30 en. 2026 - 00:32 hrs.

En el capítulo 67 de El Internado, se realizó una de las Asambleas del Fuego más impactantes en lo que va de todo el reality.

En su primera votación, Fabio Agostini amenazó a Milo González y tuvo duras palabras para ella y para Adrián Pedraja.

Tras lo anterior, Akemi Nakamura quiso calmar las aguas e hizo especial mención a Luis Mateucci por el apoyo que le ha dado. Sin embargo, sus palabras no fueron del gusto de Laura Bozzo quien la criticó duramente.

La estrategia funcionó

Tras lo anterior, Camila Nash, Tom Brusse y Efrén Reyero también votaron por Milo González, provocando su profundo llanto y luego, mucha rabia.

Luego de convertirse en la nueva amenazada, la argentina tuvo una emotiva conversación con Adrián Pedraja, casi como si se estuvieran despidiendo, pues ambos están en riesgo.

Finalmente, Luis Mateucci se sinceró con Berta Lasala y le contó los verdaderos motivos por los que terminó su relación con Daniela Aránguiz.