"Gritas como una loca": El tenso cruce entre Agustina Pontoriero y Kari Belén por comentario de Efrén Reyero

16 mar. 2026 - 00:25 hrs.

En el capítulo 93 de El Internado, Agustina Pontoriero tuvo una tensa discusión con Kari Belén por una frase aparentemente subida de tono entre Efrén Reyero y Michelle Peint.

Durante una actividad, Kari escuchó este comentario y le dijo a Blu Dumay que a ella no le haría ese tipo de bromas, algo que molestó a Pontoriero.

El tenso cara a cara entre Agustina Pontoriero y Kari Belén

Tras finalizar la competencia, ambas participantes volvieron a tener un cara a cara, en el cual Agustina le dijo a Kari que su comentario fue de muy mal gusto, agregando: "Fue feo porque Fabio también hizo ese comentario con respecto a mí y Blu".

El Internado / Mega

Ante esto, Belén intentó argumentar sus dichos diciendo: "Pero, Agustina, esto se da a entender. Hay personas como tú o como yo que podemos tener ciertas bromas. Si él le hace esa broma a la Blue, la Blue se cohíbe. ¿Cuál es el problema de lo que estoy diciendo? Él se lo puede hacer a ella porque sabe que no le va a molestar, se puede reír y se puede desenvolver. A la Blu, no".

Luego de finalizada la discusión, Kari se dio cuenta de que Agustina seguía hablando de ella con otros participantes, algo que provocó su enojo. "Ven a hablar aquí a la cara, que gritas allá. Ven aquí, conversa como corresponde, que gritas como una loca", expresó Belén.