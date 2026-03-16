"Gritas como una loca": El tenso cruce entre Agustina Pontoriero y Kari Belén por comentario de Efrén Reyero
En el capítulo 93 de El Internado, Agustina Pontoriero tuvo una tensa discusión con Kari Belén por una frase aparentemente subida de tono entre Efrén Reyero y Michelle Peint.
Durante una actividad, Kari escuchó este comentario y le dijo a Blu Dumay que a ella no le haría ese tipo de bromas, algo que molestó a Pontoriero.
El tenso cara a cara entre Agustina Pontoriero y Kari Belén
Tras finalizar la competencia, ambas participantes volvieron a tener un cara a cara, en el cual Agustina le dijo a Kari que su comentario fue de muy mal gusto, agregando: "Fue feo porque Fabio también hizo ese comentario con respecto a mí y Blu".
Ante esto, Belén intentó argumentar sus dichos diciendo: "Pero, Agustina, esto se da a entender. Hay personas como tú o como yo que podemos tener ciertas bromas. Si él le hace esa broma a la Blue, la Blue se cohíbe. ¿Cuál es el problema de lo que estoy diciendo? Él se lo puede hacer a ella porque sabe que no le va a molestar, se puede reír y se puede desenvolver. A la Blu, no".
Luego de finalizada la discusión, Kari se dio cuenta de que Agustina seguía hablando de ella con otros participantes, algo que provocó su enojo. "Ven a hablar aquí a la cara, que gritas allá. Ven aquí, conversa como corresponde, que gritas como una loca", expresó Belén.Ve el capítulo en
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