"Me arrepiento de ese beso": La reacción de Agustina Pontoriero a su apasionado momento con Adrián Pedraja

29 abr. 2026 - 23:23 hrs.

Este miércoles, Agustina Pontoriero fue la gran invitada de El Internado React, instancia en la que reveló detalles inéditos sobre su experiencia en el encierro.

Durante su participación, la argentina reaccionó a su apasionado beso con Adrián Pedraja, escena que sorprendió a varios de los integrantes de la casona.

La reacción de Agustina Pontoriero a su beso con Adrián Pedraja

Luego de ver las imágenes, Agustina Pontoriero reaccionó visiblemente nerviosa, diciendo: "Chicos, me arrepiento de ese beso".

El Internado / Mega

"Me da mucho pudor ¿Vos ves que parezco una serpiente?", complementó.

Tras esto, la argentina contó que le pidió a su padre que no siguiera viendo el reality, haciendo alusión a esta fogosa escena.

"Perdón a todos mis novios del chat, no se pongan celosos. Es show para divertirse, nada más. Perdón a mi familia. Yo le dije a mi papá ‘no veas más el reality’. No, no lo ve más, le pedí por favor que no lo vea más", expresó.

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