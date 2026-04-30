"Me podía llegar a enamorar": Adrián Pedraja sorprendió con intensa confesión sobre Milo González

30 abr. 2026 - 00:17 hrs.

En el capítulo 122 de El Internado, Adrián Pedraja hizo una impactante revelación sobre el romance que tuvo con Milo González.

La situación comenzó cuando Agustina Pontoriero, en su rol de entrevistadora, le preguntó si en algunas de las dos relaciones amorosas que tuvo dentro del reality, había sentido amor verdadero.

Luego de pensarlo por varios minutos y de ser apresurado por su compañera, el actor lanzó una inesperada declaración: "Con Milo sentí que podía ser una persona de la que me podía llegar a enamorar".

El Internado

La explicación de Adrián Pedraja

Tras lo anterior, Agustina Pontoriero le consultó qué fue lo que faltó para que él se enamorara de Milo González y él entregó una sensata explicación.

"Hubo un punto en la relación que en vez de seguir creciendo, me fui decepcionando. Vi que ella tenía una debilidad personal, no tenía mucho amor propio y tenía un problema de seguridad y eso me generó dudas sobre si tener una relación afuera", declaró.