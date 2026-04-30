Presentado por: Betano Falabella

"Cuando digas que somos...": Blu Dumay puso en jaque a Fabio Agostini con comprometedora pregunta

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 122 de El Internado, Blu Dumay entrevistó a Fabio Agostini y vivieron un incómodo momento tras una tensa pregunta.

La situación se desencadenó cuando la joven le preguntó al español si creía que le iba a caer bien a sus papás, considerando la pelea que tuvieron el otro día por el beso con Michelle Peint

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En ese momento, él lanzó un término que dejó pensando a la hija de María Alberó: "Yo creo que todas las parejas tienen sus rif y rafes y luego se arreglan". 

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La graciosa respuesta de Blu Dumay

En ese momento, Blu Dumay le preguntó si eran una pareja, en base a lo que él había dicho, y todo se complicó: "Tú me has puesto la situación que si fuese así".

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Ante las evasivas, la ingeniera volvió a consultar si estaban en una relación y el español no quiso dar una respuesta, dejando sorprendidos a todos sus compañeros. 

Finalmente, el influencer aseguró que iban en camino a ser una pareja, pero ella no se lo tomó tan bien y lanzó una declaración que hizo reír a todos: "¿Lo sientes así o pareciera? Yo te doy luz roja entonces, cuando digas que somos pareja, te doy la luz verde".

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