"Cuando digas que somos...": Blu Dumay puso en jaque a Fabio Agostini con comprometedora pregunta

30 abr. 2026 - 00:43 hrs.

En el capítulo 122 de El Internado, Blu Dumay entrevistó a Fabio Agostini y vivieron un incómodo momento tras una tensa pregunta.

La situación se desencadenó cuando la joven le preguntó al español si creía que le iba a caer bien a sus papás, considerando la pelea que tuvieron el otro día por el beso con Michelle Peint.

En ese momento, él lanzó un término que dejó pensando a la hija de María Alberó: "Yo creo que todas las parejas tienen sus rif y rafes y luego se arreglan".

El Internado

La graciosa respuesta de Blu Dumay

En ese momento, Blu Dumay le preguntó si eran una pareja, en base a lo que él había dicho, y todo se complicó: "Tú me has puesto la situación que si fuese así".

Ante las evasivas, la ingeniera volvió a consultar si estaban en una relación y el español no quiso dar una respuesta, dejando sorprendidos a todos sus compañeros.

Finalmente, el influencer aseguró que iban en camino a ser una pareja, pero ella no se lo tomó tan bien y lanzó una declaración que hizo reír a todos: "¿Lo sientes así o pareciera? Yo te doy luz roja entonces, cuando digas que somos pareja, te doy la luz verde".