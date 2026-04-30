"Cuando digas que somos...": Blu Dumay puso en jaque a Fabio Agostini con comprometedora pregunta
En el capítulo 122 de El Internado, Blu Dumay entrevistó a Fabio Agostini y vivieron un incómodo momento tras una tensa pregunta.
La situación se desencadenó cuando la joven le preguntó al español si creía que le iba a caer bien a sus papás, considerando la pelea que tuvieron el otro día por el beso con Michelle Peint.
En ese momento, él lanzó un término que dejó pensando a la hija de María Alberó: "Yo creo que todas las parejas tienen sus rif y rafes y luego se arreglan".
La graciosa respuesta de Blu Dumay
En ese momento, Blu Dumay le preguntó si eran una pareja, en base a lo que él había dicho, y todo se complicó: "Tú me has puesto la situación que si fuese así".
Ante las evasivas, la ingeniera volvió a consultar si estaban en una relación y el español no quiso dar una respuesta, dejando sorprendidos a todos sus compañeros.
Finalmente, el influencer aseguró que iban en camino a ser una pareja, pero ella no se lo tomó tan bien y lanzó una declaración que hizo reír a todos: "¿Lo sientes así o pareciera? Yo te doy luz roja entonces, cuando digas que somos pareja, te doy la luz verde".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Arenita sorprendió con interesante confesión sobre su futuro en TV: "Me gustaría mucho"
-
"Me podía llegar a enamorar": Adrián Pedraja sorprendió con intensa confesión sobre Milo González
-
"Las mujeres me odian": Michelle Peint rompió en llanto al hablar con su madre y reveló tensas situaciones
-
¡Tres veces! Adrián Pedraja y Agustina Pontoriero encendieron la casona con apasionados besos
-
"Empezando a entender a las otras": Camila Nash perdió la paciencia con Michelle Peint en prueba de cocina
-
"No te voy a aguantar": Luis Mateucci acusó de Michelle Peint de "humillarlo" y "usarlo"