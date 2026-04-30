Los peores cocineros tendrán que salvar a los amenazados en difícil prueba en el capítulo 123 de El Internado

30 abr. 2026 - 01:05 hrs.

En el avance del capítulo 123 de El Internado, Tonka Tomicic animará una actividad donde los participantes tendrán que elegir a los peores cocineros.

Agustina Pontoriero escogerá a Camila Nash y ella a su vez, a Fabio Agostini, desatando un fuerte conflicto donde se dirán de todo.

Tras lo anterior, la animadora anunciará que los participantes con peor desempeño en la cocina tendrán que representar a los amenazados en una prueba, dejando a todos impactados.

El Internado

Fuerte conflicto protagonizado por Camila Nash

Por otro lado, Camila Nash disparará contra Akemi Nakamura y asegurará que está a punto de sacarla de quicio por su actitud.

Furia se involucrará en el descargo de su compañera y ella responderá, generando una fuerte discusión frente a todos.