Los peores cocineros tendrán que salvar a los amenazados en difícil prueba en el capítulo 123 de El Internado
En el avance del capítulo 123 de El Internado, Tonka Tomicic animará una actividad donde los participantes tendrán que elegir a los peores cocineros.
Agustina Pontoriero escogerá a Camila Nash y ella a su vez, a Fabio Agostini, desatando un fuerte conflicto donde se dirán de todo.
Tras lo anterior, la animadora anunciará que los participantes con peor desempeño en la cocina tendrán que representar a los amenazados en una prueba, dejando a todos impactados.
Fuerte conflicto protagonizado por Camila Nash
Por otro lado, Camila Nash disparará contra Akemi Nakamura y asegurará que está a punto de sacarla de quicio por su actitud.
Furia se involucrará en el descargo de su compañera y ella responderá, generando una fuerte discusión frente a todos.
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