¿Siguen juntos? Blu Dumay contó la verdad sobre qué pasó con su relación con Fabio Agostini

02 jun. 2026 - 11:20 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Blu Dumay aclaró en qué está la relación amorosa con Fabio Agostini, la cual nació en El Internado.

Recordemos que al interior del encierro y antes de la eliminación del español, ambos quedaron en conocerse en Chile y ver qué pasaba entre ellos.

Tras lo anterior, comenzaron a surgir las preguntas de los seguidores con respecto a si estaban juntos o cada uno había seguido su camino.

La respuesta de Blu Dumay

En una historia de Instagram, Blu Dumay recibió una directa pregunta sobre su corazón: "¿Qué pasó con Fabio?".

La joven se armó de valor y contó la verdad sobre el romance: "Esta pregunta se repite muchísimo y hace tiempo que me están preguntando, así que voy a tratar de responderla con la información que pueda dar. Está todo bien, le deseo lo mejor, veo que está en La Casa de los Famosos y le está yendo increíble, muy feliz, no tengo nada malo que decir de él, solo cosas positivas".

Finalmente, la hija de María Alberó le dedicó tiernas palabras al español: "Agradecida de haber compartido una experiencia con él en un reality, le deseo lo mejor en esta etapa. No piensen que mis videos van para alguien, porque no, algunos son humor. Un abrazo para Fabio".