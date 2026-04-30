Arenita sorprendió con interesante confesión sobre su futuro en TV: "Me gustaría mucho"
En el capítulo 122 de El Internado, Otakin le hizo una pregunta muy importante a Arenita y ella hizo una revelación bastante interesante.
En primera instancia, el creador de contenido le consultó a su compañera qué era lo que la hacía feliz y ella fue muy sincera.
"Estar con mi familia, estar aquí también, volviendo a la tele después de tanto tiempo", declaró Natalia Rodríguez.
La revelación de Arenita
En ese momento, Tonka Tomicic le pidió a Otakin que le preguntara a Arenita si le gustaría volver a estar en televisión, considerando que la dejó hace más de 10 años y ella lanzó una bomba.
"Quizás, me gustaría, pero voy a siempre seguir viviendo en Dinamarca, pero si hay algo que me pueda conectar con Chile y estar viajando, me gustaría mucho", expresó.
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