"Las mujeres me odian": Michelle Peint rompió en llanto al hablar con su madre y reveló tensas situaciones

30 abr. 2026 - 00:04 hrs.

En el capítulo 122 de El Internado, Michelle Peint cobró el premio que ganó en la actividad del jenga y pudo hablar por teléfono con su madre.

Tan solo unos segundos le bastaron a la venezolana para romper en llanto al escuchar a su mamá y de inmediato, le contó cómo lo ha pasado en el encierro: "Te extraño mucho. Ha sido una experiencia difícil, estando acá aprendí a valorar las cosas que tengo afuera, las cosas acá adentro no son como las pintan en la tele".

Tras lo anterior, la última participante que se incorporó al reality le reveló a su progenitora con qué la han atacado sus compañeras: "Conté la historia que tenemos con Gabi y mi tía y me atacaron por ahí. Acá adentro uno se pone muy vulnerable, hay que saber en quién confiar, hay que buscar a la gente con pinza".

El Internado

El agradecimiento de Michelle Peint

También, Michelle Peint le dedicó emotivas palabras a su mamá: "Otra de las cosas que me di cuenta es que valoro tanto lo que tengo afuera, a mis amigos, tenerte a ti es una cosa increíble, aquí muchas personas tienen falencias con sus familias y veo que nosotras somos tan unidas, yo me caigo la persona que está ahí eres tú. Te valoro un montón, te amo mucho".

Mientras lo anterior ocurría, Adrián Pedraja y Tom Brusse se rieron de su compañera al verla tan afectada hablando, pues solo llevaba un par de semanas en el encierro.

Finalmente, la influencer le confesó a su madre que ha tenido problemas con los demás participantes: "Mi grupo son dos personas y nada más, todas las mujeres me odian".